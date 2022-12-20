Вавринка, Фриц, Хуркач и Норри сыграют на выставочном турнире в Гонконге

Определился состав участников выставочного турнира в Гонконге, который пройдет 23-25 декабря.

Участие в соревнованиях подтвердили трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка, девятая ракетка мира Тэйлор Фриц, №10 Хуберт Хуркач, №14 Кэмерон Норри, №116 Ибин У и первая ракетка Гонконга Коулмэн Вонг.

На старте турнира Вавринка сыграет с китайцем У, Норри – с Вонгом. Победитель первого четвертьфинала выйдет на Хуркача, второго – на Фрица.

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