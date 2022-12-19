Джокович встретился с Хабибом, Ибрагимовичем и Погба на финале ЧМ-2022

Новак Джокович посетил финал чемпионата мира по футболу. Серб сидел в ложе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, Златаном Ибрагимовичем, Полем Погба, Хавьером Пасторе и Хабибом Нурмагомедовым.

«Поздравляю Катар с организацией очень успешного чемпионата мира. Для меня было честью и привилегией присутствовать на финальном матче, который был одним из лучших, которые я когда-либо видел. Спасибо 🙏 за этот потрясающий опыт!

Поздравляю Аргентину 🇦🇷 🥇🏆. Также поздравляю сборную Франции с отличным турниром 🇫🇷 🙌👏», – написал Джокович в инстаграме.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе