Дубай. Командный выставочный турнир. Оже-Альяссим сыграет с Кириосом, Швентек – с Гарсия

Феликс Оже-Альяссим сыграет с Ником Кириосом на командном выставочном турнире в Дубае.

Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.

Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.

Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт.

Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.

World Tennis League

Дубай, ОАЭ

19 – 24 декабря 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Kites – Eagles

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Ник Кириос (Австралия)

Ига Швентек (Польша) – Каролин Гарсия (Франция)

Хольгер Руне/ Эжени Бушар (Дания/Канада) – Бьянка Андрееску/ Рохан Бопанна (Канада/Индия)