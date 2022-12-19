Дубай. Командный выставочный турнир. Оже-Альяссим сыграет с Кириосом, Швентек – с Гарсия
Феликс Оже-Альяссим сыграет с Ником Кириосом на командном выставочном турнире в Дубае.
Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.
Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.
Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт.
Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.
World Tennis League
Дубай, ОАЭ
19 – 24 декабря 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Kites – Eagles
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Ник Кириос (Австралия)
Ига Швентек (Польша) – Каролин Гарсия (Франция)
Хольгер Руне/ Эжени Бушар (Дания/Канада) – Бьянка Андрееску/ Рохан Бопанна (Канада/Индия)
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