Абу-Даби. 1/2 финала. Рублев встретится с Алькарасом, Циципас сыграет с Руудом
Андрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.
Mubadala World Tennis Championship
Абу-Даби, ОАЭ
16 – 18 декабря 2022
Отрытые корты, хард
Полуфинал
Не ранее 16:00 по московскому времени
Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия)
Не ранее 18:00 по московскому времени
Андрей Рублев (Россия) – Карлос Алькарас (Испания)
Матч за пятое место
14:00 по московскому времени
Борна Чорич (Хорватия) – Кэмерон Норри (Великобритания)
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