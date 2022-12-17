Абу-Даби. 1/2 финала. Рублев встретится с Алькарасом, Циципас сыграет с Руудом

сыграет с в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.

Абу-Даби, ОАЭ

16 – 18 декабря 2022

Отрытые корты, хард

Полуфинал

Не ранее 16:00 по московскому времени

(Греция) – (Норвегия)

Не ранее 18:00 по московскому времени

Андрей Рублев (Россия) – Карлос Алькарас (Испания)

Матч за пятое место

14:00 по московскому времени

(Хорватия) – (Великобритания)