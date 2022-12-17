Абу-Даби. 1/2 финала. Рублев встретится с Алькарасом, Циципас сыграет с Руудом

Теги результаты ATP Борна Чорич Андрей Рублев Mubadala World Tennis Championship Каспер Рууд Стефанос Циципас Кэмерон Норри Карлос Алькарас Теннис

Андрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.

Mubadala World Tennis Championship

Абу-Даби, ОАЭ

16 – 18 декабря 2022

Отрытые корты, хард

Полуфинал

Не ранее 16:00 по московскому времени

Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия)

Не ранее 18:00 по московскому времени

Андрей Рублев (Россия) – Карлос Алькарас (Испания)

Матч за пятое место

14:00 по московскому времени

Борна Чорич (Хорватия) – Кэмерон Норри (Великобритания)

 

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