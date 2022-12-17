Рублев об «Уимблдоне»: «Если нас не допустят второй год подряд, ничего не изменится, а теннису будет только хуже»

прокомментировал возможность того, что «Уимблдон» не допустит игроков из России и в 2023-м.

В этом году все турниры в Великобритании не допустили россиян и белорусов. За это ATP и оштрафовали организаторов на миллион долларов каждая, а «Уимблдон» проходил без рейтинговых очков. На прошлой неделе появились сообщения, что турнир готов пересмотреть свою позицию.

«У нас была встреча с «Большими шлемами» и ATP. Очень хорошо, что ATP более открыта и хочет помочь всем. Мы предложили много вариантов, много вариантов помощи. Настоящей помощи. Потому что если нас не допустят второй год подряд, ничего не изменится, а теннису будет только хуже.

Это только усилит напряжение в теннисе, а ситуации никак не поможет. А мы предлагаем помощь, мы хотим показать, что теннис может быть больше политики.

Однако «Уимблдон» не заинтересован. Наверное, английский власти убедили их, что политика важнее. Хотя мы можем показать, что спорт возможно отделить от политических вопросов. Это может быть хорошим началом. Но я понимаю, что это сложно, потому что спорт всегда используют для политических манипуляций».

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