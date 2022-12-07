«Уимблдон» может допустить игроков из России и Беларуси в следующем году

The Telegraph сообщает, что готов пересмотреть свою позицию и в следующем году допустить до участия игроков из России и Беларуси.

В этом году они не были допущены до турниров в Британии, и в результате и лишили «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки, а также оштрафовали LTA – теннисную ассоциацию Великобритании – на миллион долларов каждая.

Сообщается, что организаторы «Уимблдона» не хотят бороться со всем остальным теннисным миром. Игроки из России и Беларуси могут выступать на всех индивидуальных турнирах под нейтральным флагом.

Кроме того, организаторы «Уимблдона» опасаются, что если не допустят россиян и белорусов второй год подряд, то будут вынуждены делать это до окончания конфликта на Украине, что в свете реакции ATP и WTA может привести к обесцениванию турнира.

Также на решение может повлиять, что никто из российских топ-теннисистов публично не выражает поддержку властям России.

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