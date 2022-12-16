Из команды Надаля ушел тренер, который работал с ним 18 лет

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Франциско Ройг покидает команду Рафаэля Надаля, в которую входил на протяжении 18 лет.

Ранее Ройг работал с дядей и бывшим тренером Надаля Тони, а в последнее время – с Карлосом Мойей и Марком Лопесом.

Сообщается, что Ройг уходит, чтобы начать новый проект с несколькими игроками.

«Франциско – великолепный тренер, который хорошо знает теннис и очень помогал мне становиться лучше. Я могу лишь сказать слова благодарности и пожелать ему удачи в новом проекте», – сказал 22-кратный чемпион «Больших шлемов».

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