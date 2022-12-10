Азаренко о критиках Роналду: «Почему люди так быстро набрасываются на других, когда те переживают тяжелый момент?!»
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко заступилась за Криштиану Роналду. Ей не понравилась критика в его адрес после вылета сборной Португалии с чемпионата мира по футболу.
«Почему люди так быстро набрасываются на других, когда те переживают тяжелый момент в спорте или жизни?! Вам от этого легче становится, что ли? Я не понимаю. Это жестоко».
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