Азаренко о критиках Роналду: «Почему люди так быстро набрасываются на других, когда те переживают тяжелый момент?!»

Экс-первая ракетка мира заступилась за Криштиану Роналду. Ей не понравилась критика в его адрес после вылета сборной Португалии с чемпионата мира по футболу.

«Почему люди так быстро набрасываются на других, когда те переживают тяжелый момент в спорте или жизни?! Вам от этого легче становится, что ли? Я не понимаю. Это жестоко».

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