Двух французских игроков пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

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Французы Мик Лескур и Жюль Окала пожизненно дисквалифицированы за организацию договорных матчей. Их нарушения, начавшиеся в 2014 году, были выявлены в рамках совместного расследования с властями Франции и Бельгии.

Экс-487-я ракетка мира Лескур признан виновным по восьми пунктам и вместе с дисквалификацией получил штраф 40 тысяч долларов.

Окала, максимум поднимавшийся на 338-ю строчку рейтинга, признан виновным по семи пунктам и оштрафован на 15 тысяч долларов.

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