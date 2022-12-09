Вавринка о победе над Рублевым: «Для своего возраста я играю не так уж и плохо»

Стэн Вавринка прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/4 финала турнира в Эр-Рияде. 37-летний швейцарец победил 6:7(3), 6:2, 10-6.

«После поражения в первом сете мне хотелось заиграть более агрессивно. Для своего возраста я играю не так уж и плохо. Я много работал и сегодня показал хороший теннис на корте. Надеюсь, так будет и в полуфинале».

За место в финале Вавринка сыграет с Даниилом Медведевым.

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