Чемпион выставочного турнира в Саудовской Аравии получит миллион долларов

Теги ATP Стэн Вавринка Доминик Тим Ник Кириос Александр Зверев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Стефанос Циципас Кэмерон Норри Теннис

Стали известны призовые за финальные стадии выставочного турнира в Саудовской Аравии, который пройдет 8-10 декабря.

За полуфинал участники получат по 250 тысяч долларов, финалист выиграет 500 тысяч, а чемпион – миллион.

Кроме призовых игроки получат деньги просто за участие. Официально суммы не разглашаются, но Ник Кириос сообщал, что ему заплатят шестизначное число.

В Саудовской Аравии сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Доминик ТимСтэн Вавринка, Ник Кириос, Тэйлор Фриц и Кэмерон Норри.

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