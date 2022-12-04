Чемпион выставочного турнира в Саудовской Аравии получит миллион долларов

Стали известны призовые за финальные стадии выставочного турнира в Саудовской Аравии, который пройдет 8-10 декабря.

За полуфинал участники получат по 250 тысяч долларов, финалист выиграет 500 тысяч, а чемпион – миллион.

Кроме призовых игроки получат деньги просто за участие. Официально суммы не разглашаются, но Ник Кириос сообщал, что ему заплатят шестизначное число.

В Саудовской Аравии сыграют , , Александр Зверев, , , , , и .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе