Чемпион выставочного турнира в Саудовской Аравии получит миллион долларов
Стали известны призовые за финальные стадии выставочного турнира в Саудовской Аравии, который пройдет 8-10 декабря.
За полуфинал участники получат по 250 тысяч долларов, финалист выиграет 500 тысяч, а чемпион – миллион.
Кроме призовых игроки получат деньги просто за участие. Официально суммы не разглашаются, но Ник Кириос сообщал, что ему заплатят шестизначное число.
В Саудовской Аравии сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Ник Кириос, Тэйлор Фриц и Кэмерон Норри.
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