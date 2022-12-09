77-я ракетка мира Майхржак сдал положительные тесты на допинг

77-я ракетка мира Камил Майхржак сообщил, что сдал несколько положительных допинг-тестов.

«Я сдал положительные анализы на антидопинговом контроле в октябре и ноябре 2022 года. Во-первых, я никогда, никогда сознательно не принимал никаких запрещенных веществ. На данный момент я понятия не имею, что произошло, и это самый большой шок.

Я начал самую тяжелую борьбу в своей жизни – борьбу за то, чтобы доказать невиновность и вернуться в спорт, который люблю», – написал поляк в твиттере.

На данный ITIA не сообщала о временном отстранении Майхржака.

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