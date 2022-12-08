Федерер о достижениях: «Мы обожаем статистику, обожаем бить рекорды: говорим о следующих победах вместо того, чтобы наслаждаться моментом»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о роли статистики в теннисе.

«Игра больше строится на аналитике, активно подключается спортивная наука. Это нормально, это важно.

И когда ты видишь, как кто-то другой применяет эффективные решения, ты тоже должен их использовать или хотя бы попробовать. И тогда ты идешь по его стопам. И я, вероятно, был таким человеком для некоторых других игроков, возможно, для многих. А теперь другие показывают, как это делается.

Мы живем в мире чисел. Мы обожаем статистику, обожаем бить рекорды, выбирать величайшего и тому подобное. И вот что получается. Ты только выиграл «Большой шлем» или стал №1. И сразу вопрос: «Как долго планируете оставаться №1»? Или: «Когда следующий «Большой шлем»? Мы говорим о следующих победах вместо того, чтобы наслаждаться моментом. И это проблема. Вместо того, чтобы наслаждаться, мы слишком быстро двигаемся дальше. И одной победы на «Уимблдоне» мне было бы достаточно, а в итоге я выиграл несколько. Но это хорошо (смеется)».

Также он прокомментировал ответил, раздражает ли его, что он вдохновил своих главных соперников и в итоге они побили его рекорды.

«Нет-нет, мне очень повезло быть этим парнем. Когда они пришли в тур, я уже был там. Поэтому для них наступил отличный момент показать себя без этого ореола Федерера.

И особенно молодое поколение. Им не давали говорить «Я хочу выиграть US Open», они слышали: «Нельзя так говорить, потому что есть Новак, и Рафа, и Роджер». Мы все играли. Поэтому теперь их очередь сказать: «Вам нельзя так говорить».

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