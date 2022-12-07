Тренер Алькараса по физподготовке: «Не стоит ждать такого превращения, как полтора года назад, когда он из мальчика стал мужчиной»

Тренер Карлоса Алькараса по физподготовке прокомментировал восстановление после травмы мышц живота. Также Альберто Йедо рассказал о планах на межсезонье.

«Последние проверки прошли в четверг, и все идет хорошо.

До середины декабря мы будем работать над силой, кардио и предотвращением травм, потом займемся силой и мощью. А после выставочного турнира в Абу-Даби сосредоточимся на теннисе и взрывных качествах.

И сейчас не стоит ждать такого превращения, которое он пережил полтора года назад, когда он из мальчика стал мужчиной».

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