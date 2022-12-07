«Мне было стыдно». Осака – о перерыве от тенниса из-за психологических проблем

Экс-первая ракетка мира прокомментировала борьбу с психологическими проблемами. Публично она началась на -2021, когда Осака сказала, что не будет давать пресс-конференции.

«В детстве меня учили терпеть и работать, и это очень ценный урок, потому что он мне очень многое принес. Но наступил момент, когда я просто спросила себя: «Зачем?» Если я так себя чувствую, зачем мне это терпеть, если я могу бросить этому вызов, решить проблему и продолжить свой путь?

После всего, что случилось в Париже [на «Ролан Гаррос»-2021], я какое-то время сидела, заперевшись дома. Но потом поехала на Олимпиаду, и ко мне подошло столько разных спортсменов. Это было удивительно и очень почетно, я чувствовала поддержку».

В другом интервью Осака сказала, что ей было стыдно, когда в том сезоне она взяла перерыв от тенниса.

«Я понимала, что мне это необходимо, но в то же время мне было стыдно. Ведь спортсменов учат быть сильными, переносить все. Но тогда я поняла, что лучше перестроиться и адаптироваться, чтобы вернуться сильнее.

Я бы не стала делать иначе, потому что все это многому меня научило».

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