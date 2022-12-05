Ник Боллетьери умер в возрасте 91 года

Легендарный тренер и основатель академии IMG Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года.

Боллетьери, напомним, основал теннисную академию в 1978-м, а в 1987-м продал ее IMG, оставшись ее руководителем. В разные годы он тренировал Андре Агасси, Монику Селеш, Джима Курье, Марию Шарапову, Мартину Хингис, Анну Курникову, Елену Янкович, Сабин Лисицки, Томми Хааса и других.

В 2014-м Боллетьери был введен в Зал теннисной славы в Ньюпорте.

Агентство IMG вырастило Курникову с Шараповой и рулит теннисом. А еще работало с папой римским, Тэтчер и Горбачевым

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