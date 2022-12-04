Игроки топ-10 ATP получат по $200 тысяч за участие в United Cup

Итальянский журналист Лоренцо Эрколи сообщил, какие суммы игроки ATP получат за участие в командном турнире United Cup, который пройдет в начале сезона-2023.

По его данным, игрок топ-10, который будет первым или вторым номером в своей команде, получит 200 тысяч долларов. А игрок, не входящий в топ-250, получит 20 тысяч, если будет лидером сборной.

В целом расклады для игроков, которые занимают разные позиции в рейтинге и сборных, выглядят так:

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