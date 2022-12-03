Оже-Альяссим приехал в Того. Он жертвует на образование местных детей по $5 за каждое выигранное очко
Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим приехал в Того, на родину своего отца.
Он выложил фото с местных кортов с подписью «Вот где все началось... Теннисный клуб моего папы в Того ❤️🇹🇬»
Оже-Альяссим посетил школы деревень Кагниси и Пияде. Дети поучаствовали в футбольном матче, канадец выступил в качестве тренера.
В 2020 году Оже-Альяссим вместе с гуманитарной организацией Care и банком BNP Paribas запустил проект #FAAPointsforChange («Очки для перемен»), направленный на развитие детского образования в Того.
За каждое заработанное очко канадец жертвует 5 долларов, а банк добавляет еще 15 долларов. С начала акции Оже-Альяссим набрал 16 486 очков (общая сумма пожертвования составила почти 330 тысяч долларов).
Фото: инстаграм Оже-Альяссима, инстаграм wearetennis.
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