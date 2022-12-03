Оже-Альяссим приехал в Того. Он жертвует на образование местных детей по $5 за каждое выигранное очко

Шестая ракетка мира приехал в Того, на родину своего отца.

Он выложил фото с местных кортов с подписью «Вот где все началось... Теннисный клуб моего папы в Того ❤️🇹🇬»

Оже-Альяссим посетил школы деревень Кагниси и Пияде. Дети поучаствовали в футбольном матче, канадец выступил в качестве тренера.

В 2020 году Оже-Альяссим вместе с гуманитарной организацией Care и банком BNP Paribas запустил проект #FAAPointsforChange («Очки для перемен»), направленный на развитие детского образования в Того.

За каждое заработанное очко канадец жертвует 5 долларов, а банк добавляет еще 15 долларов. С начала акции Оже-Альяссим набрал 16 486 очков (общая сумма пожертвования составила почти 330 тысяч долларов).

Фото: инстаграм Оже-Альяссима, инстаграм wearetennis.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе