Зверев о возвращении на корт: «Я не играл семь месяцев, так что я самый голодный»
Экс-третья ракетка мира Александр Зверев ответил на вопрос, почему может выиграть турнир в Саудовской Аравии.
«Я не играл семь месяцев, так что я самый голодный из всех участников», – сказал немец, на «Ролан Гаррос» порвавший связки голеностопа.
Выставочный турнир в Саудовской Аравии пройдет 8-10 декабря.
Кроме Зверева там сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Доминик Тим, Стэн Вавринка, Ник Кириос, Тэйлор Фриц и Кэмерон Норри.
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