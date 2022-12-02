Зверев о возвращении на корт: «Я не играл семь месяцев, так что я самый голодный»

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Экс-третья ракетка мира Александр Зверев ответил на вопрос, почему может выиграть турнир в Саудовской Аравии.

«Я не играл семь месяцев, так что я самый голодный из всех участников», – сказал немец, на «Ролан Гаррос» порвавший связки голеностопа.

Выставочный турнир в Саудовской Аравии пройдет 8-10 декабря.

Кроме Зверева там сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Доминик ТимСтэн Вавринка, Ник Кириос, Тэйлор Фриц и Кэмерон Норри.

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