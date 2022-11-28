Зверев о дружбе с Тимом: «Мы не виделись практически два года, потому что он был травмирован в прошлом году, а я в этом. Мы скучали друг по другу»

Александр Зверев поделился ожиданиями от выступления на выставочном турнире в Эр-Рияде.

«Я очень жду возвращения на корт, потому что давно там не был. В Саудовской Аравии соберутся лучшие игроки мира, это будет турнир высокого уровня. Многие только вернутся с Кубка Дэвиса или с итогового турнира, так что будут в хорошей форме и покажут отличный теннис. Надеюсь, что не буду от них отставать.

Честно говоря, я скучал по всем ребятам, хоть мы и соперники. С Домиником [Тимом] мы не виделись практически два года, потому что он был травмирован в прошлом году, а я в этом. Так что мы в каком-то смысле скучали друг по другу.

С нетерпением жду возвращения в тур, хочу получить игровую практику. Я бы не хотел проводить первый турнир сразу в Австралии, потому что пропуск семи месяцев все равно сказывается на твоем физическом и психологическом состоянии. Так что турнир в Саудовской Аравии хорошо вписывается в программу подготовки к Australian Open».

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