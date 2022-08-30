Андрееску о том, готова ли снова выиграть US Open: «Да, я в это искренне верю»

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску объяснила, почему сделала двухнедельный перерыв в выступлениях между турниром в Торонто и «Большим шлемом».

– Перед Торонто у меня были небольшие проблемы со спиной, но я чувствовала себя хорошо. Я взяла пару дней отдыха, но все еще было под вопросом, сыграю ли на турнире [в Цинциннати]. И подготовка перед ним была не самой лучшей. Я хотела использовать эти две недели, чтобы отдохнуть и подготовиться к US Open.

Очень рада, что приняла такое решение, потому что многому научилась на тренировках со Свеном [Гренефельдом]. И очень довольна, что так сделала. Чувствую себя свежей.

– Готовы ли вы – физически и психологически – снова выиграть турнир?

– Да, готова. Я в это искренне верю.

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