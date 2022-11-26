Чемпионка юниорского US Open Эала снялась для обложки филиппинского Vogue

Чемпионка юниорского US Open Алекс Эала стала героиней ноябрьской кавер-стори филиппинской версии Vogue.

В выпуске 17-летняя Эала рассказала о семье, тренировках в академии Рафаэля Надаля и о том, что ее мотивирует.

«[Роджер Федерер и Серена Уильямс] проложили путь для многих других молодых теннисистов и спортсменов. И кажется, что они в спорте уже целую вечность и могут продолжать и продолжать. Но [завершение их карьеры] – это напоминание о том, что они тоже люди. Неважно, как много они сделали для спорта, – они должны жить дальше. Думаю, это позволяет молодому поколению постепенно подниматься в рейтинге. И вдохновлять следующие поколения.

Я думаю, когда тебе есть на кого равняться, – это хороший первый шаг. И я тоже хочу вдохновлять других людей».

Фото: Vogue.