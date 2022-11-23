Болгария и Казахстан стали последними участниками United Cup

Теги ATP WTA Григор Димитров Виктория Томова Юлия Путинцева Александр Бублик United Cup Теннис

Сборные Болгарии и Казахстана станут участниками первого в истории розыгрыша United Cup. Командный турнир пройдет в Австралии с 29 декабря по 8 января.

За Болгарию сыграют 28-я ракетка мира Григор Димитров и №90 Виктория Томова. За Казахстан выступят №37 Александр Бублик и №52 Юлия Путинцева. Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина отказалась от участия в турнире.

Болгария попала в группу A с Грецией и Бельгией, Казахстан – в группу B с Польшей и Швейцарией.

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