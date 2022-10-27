Сезон-2023 начнется со смешанного командного турнира в Австралии. Россия и Беларусь не допущены

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Tennis Australia подтвердила, что в начале следующего сезона проведет смешанный командный турнир. Он будет называться United Cup и пройдет с 29 декабря по 8 января в Сиднее, Перте и Брисбене.

На турнире выступят 18 национальных сборных: 6 отберутся по мужскому рейтинге, 6 – по женскому, а еще 6 – по лучшему комбинированному. Сборные России и Беларуси выступить не смогут. 

Встречи команд будут состоять из двух мужских одиночных матчей, двух женских и одного микста.

Призовой фонд составит 15 миллионов долларов, а также будут разыграны рейтинговые очки.

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