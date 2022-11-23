Рафаэль Надаль: «Нет никого важнее тенниса. До Большой тройки были Борг, Вилас, Макинрой, Сампрас, Агасси, а после нас появятся другие звезды»

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, готов ли он к жизни после тенниса.

«Я знаю, что биологические часы тикают, но в то же время понимаю, что нет никого важнее самой игры. До меня, Роджера и Новака были Борг, Вилас, Макинрой, Сампрас, Агасси и многие другие. Когда мы уйдем из спорта, появятся новые звезды, которые уже на пути к тому, чтобы вместо нас выигрывать титулы и творить историю.

Я реалист и готов к жизни после тенниса. В моей жизни есть вещи, которые делают меня счастливым – например, отцовство – для меня это новый опыт. Я не могу предсказать будущее, но когда придет время, я точно буду готов двигаться дальше», – сказал испанец на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Сегодня Надаль проведет первую встречу с Каспером Руудом в рамках латиноамериканского турне.

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