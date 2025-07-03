Рыбакина о вылете топ-игроков с «Уимблдона»: «Травяной сезон короткий, не всем удается быстро адаптироваться»

Елена Рыбакина поделилась эмоциями от разгрома Марии Саккари.

Она обыграла гречанку 6:3, 6:1 и вышла в третий круг «Уимблдона».

– «Уимблдон» – твой самый успешный «Шлем». Ты здесь побеждала, а в прошлом году дошла до полуфинала. Кажется, большие корты раскрывают твой потенциал…

– Да, это правда. Для меня очень много значит вернуться сюда – отсюда у меня отличные воспоминания. Конечно, хочу показать результат и в этом году, выкладываюсь по максимуму. Рада выходу в следующий круг. Спасибо всем.

– Многим сеяные уже покинули «Уимблдон», но это, похоже, тебе на руку. Ты все еще в гонке.

– Неожиданно видеть столько апсетов. Но трава – особенное покрытие, сезон короткий, и не всем удается быстро адаптироваться. Мне нравится трава, я хорошо на ней играю. Пока все идет хорошо, надеюсь продолжить в том же духе, – сказала Рыбакина в интервью на корте.

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