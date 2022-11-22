Горан Иванишевич: «Джокович тренируется еще усерднее, чем когда ему было 22 года. Вот почему он все еще на таком хорошем уровне и будет еще лучше»

Тренер Новака Джоковича высказался о том, как изменились мотивация и подготовка серба.

«Он тренируется еще усерднее, чем когда ему было 22 года. Вот почему он все еще на таком хорошем уровне и будет еще лучше. Его желание тренироваться, совершенствоваться, становиться лучше просто поражает. Он заботится о своем теле. В мое время мы заканчивали в 30 лет. Ты уже был старичком, который был готов уйти. Но теперь ситуация невероятная.

Посмотрите на Роджера пару лет назад. Посмотрите на Рафу. Посмотрите на Новака. Все они говорят о том, что да, наступают молодые игроки. Это здорово для тенниса... Сейчас в туре самый молодой №1, Карлос [Алькарас], добившийся в этом году невероятных результатов. Но посмотрите на Новака. Он по-прежнему голоден до побед, выигрывает турниры, показывает невероятный теннис. Он уже сейчас думает о подготовке к следующему сезону.

Его подачу недооценивали на протяжении всей его карьеры. Если посмотреть очень много матчей, пять, десять лет назад, его подача всегда каким-то образом его спасала. Но теперь он стал еще лучше. Теперь он всегда хочет прибавлять. Особенно на этой неделе: потрясающий процент, потрясающая точность подачи. Каждый раз, когда было нужно, он невероятно подавал первой. Его вторая подача стала намного лучше.

Но его подача – один из лучших ударов, о котором люди не говорят, есть столько других элементов, что они забывают отметить его подачу. У него одна из лучших подач. Особенно в напряженных, сложных ситуациях, например, на этой неделе он невероятно подавал под давлением.

Он постоянно хочет совершенствоваться. Он заботится о своем теле. Посмотрите, как он двигается по корту, скользит. Он потрясающий. Сейчас мир предлагает возможности стать лучше, совершенствоваться. Думаю, в этом случае теннисисты играют дольше – и на хорошем уровне. Возможно, некоторые из них играют в лучший теннис. Они выглядят невероятно», – сказал Горан Иванишевич.

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