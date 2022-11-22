Рублев о том, что бьет себя ракеткой: «Шрамы остались, но ударов стало намного меньше. По крайней мере, если сравнивать с первой половиной года»

Восьмая ракетка мира высказался об эмоциональных вспышках на корте.

– В интервью у тебя часто спрашивают про излишние эмоции на корте, срывы во время игры. Но мне показалось, что к концу года ситуация в этом плане стала намного лучше. Согласен?

– Да, сто процентов. Все-таки смог хорошо выступить на , выиграть турниры и отобраться на итоговый, где впервые вышел в полуфинал. Но пока есть разница с игроками топ-5 в этих ключевых эмоциональных моментах. По игре я не уступаю, но в эти моменты они намного умнее меня.

– Спокойствие приходит, потому что какую-то работу делаешь?

– Стараюсь и сам, и с командой анализировать. Тот же матч с Даней [ ] на итоговом, когда направил эмоции в правильном направлении. Получилось выиграть матч, который я бы в жизни не выиграл у любого игрока из топ-50. Потому что никогда не проигрывал сет с такого счета, у меня было семь сетболов. Даже когда я вел с брейком, подавал на сет и не выигрывал этот гейм, то очень часто проигрывал матчи, так как эмоции брали верх. Здесь такой сет, на таком турнире, против одного из лучших игроков в мире. Но в итоге смог переломить этот матч. Тогда и понимаешь, что в эмоциональном плане делаешь все правильно.

Есть матчи, когда я выигрываю, все классно, беру первый сет, а во втором не реализую шансы, выпускаю негативные эмоции, из-за этого играю один плохой гейм и второй сет проигрываю, а в третьем сете соперник начинает классно играть – все, поезд ушел. В моем случае тяжело это исправлять, потому что сам по себе очень эмоциональный.

– После победы на турнире в Хихоне ты как раз благодарил команду за то, что помогают сдерживать твои эмоции. Как это выглядит?

– Тренер мне постоянно продолжает одно и то же говорить: «Ты же видишь, что выигрываешь, когда совладаешь с эмоциями». Терпит мои эмоциональные срывы. Не было такого: все, надоел, больше так не могу. Все равно всегда с пониманием и поддержкой. Это очень помогает. За это ему благодарен.

– За год часто бил ракетку до ссадин и синяков. Какие-то видимые шрамы остались или все зажило?

– Остались. Стараюсь это исключать. Ударов стало намного меньше. По крайней мере на последних турнирах, если сравнивать с первой половиной года, – сказал Рублев в интервью «Спорт-Экспрессу».

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