Рублев о том, что люди не понимают, насколько хорош Рууд: «Скоро поймут»

прокомментировал то, что люди не понимают, насколько хорош . Норвежец обыграл его в полуфинале итогового турнира – 2:6, 4:6.

«Скоро поймут. Просто нужно время, потому что это первый сезон, в котором он добился таких больших результатов. Мало кто выходит в финал на двух «Больших шлемах». Теперь у него еще один большой финал.

Нужно время. В следующем году люди поймут, когда он продолжит так же играть, побеждать топ-игроков. Люди все увидят».

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