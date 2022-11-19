Джокович о победе над Фрицем: «Из-за матча с Медведевым сегодня ощущал тяжесть в ногах. Но я был в порядке и мог бы без проблем сыграть еще один сет»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» оценил свое физическое состояние перед финалом итогового турнира . Сегодня он обыграл Тэйлора Фрица – 7:6(5), 7:6(5).

– Физически я в порядке (улыбается). Конечно, состояние отличается от большинства матчей, перед которыми я чувствовал себя более свежим. Из-за вчерашнего матча с , который длился больше трех часов, сегодня я ощущал тяжесть в ногах, чуть сильнее, чем раньше на этой неделе.

Я знал перед матчем, что буду не очень свежим и придется приспособить из-за недостатка скорости. А еще из-за его подачи, потому что он очень мощно подает.

Я, скажем так, чувствовал себя не лучшим образом в игровом плане. Физически я был в порядке. Чувствовал себя не отлично, но и не так уж плохо. Не было ощущения, что я слишком измотан и не могу играть. Наоборот, я был в порядке и мог бы без проблем сыграть еще один сет.

Но с точки зрения тенниса было ощущение, что я отбиваю мяч не так четко, как на протяжении всей недели. Это тоже связано с тяжестью в ногах, не такой высокой реактивной скоростью.

В то же время я считаю, что такие победы ценятся вдвойне, потому что ты не очень хорошо себя чувствуешь в теннисном плане, но тебе все равно удается обыграть сильного соперника на двух тай-брейках.

Конечно, я должен быть доволен.

– Помогает или нет в физическом плане тот факт, что вы играете меньше, чем раньше? Обычно в конце сезона вы испытываете трудности, потому что много играете. Похоже, то, что в этом году вы играли не так много, все равно не помогает.

– Возможно, за последние 15 лет у меня не было таких проблем в конце сезона, как у некоторых других топ-игроков. Под конец большинства сезонов я не испытывал трудностей. Последние три-четыре турнира в зале я успешно играл на протяжении всей своей карьеры. Я пять раз выигрывал итоговый, выиграл еще несколько финалов, много раз побеждал в Париже.

В целом я проводил очень сильные концовки, поэтому не могу говорить, что мне было тяжело. Независимо от того, играю я меньше или больше, мне всегда удавалась сильная концовка.

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