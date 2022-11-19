Фриц о шуме с трибун в матче с Джоковичем: «Если кто-то специально кричит, чтобы сбить, к такому не привыкнешь. Это отвратительно»

Девятая ракетка мира поделился эмоциями после поражения в полуфинале итогового турнира . Он проиграл пятикратному чемпиону Новаку Джоковичу – 6:7(5), 6:7(6).

– Cейчас, наверное, не самое лучшее время для ответа на вопрос об итогах недели, потому что я очень расстроен из-за матча, а еще больше из-за того, что в нем происходят вещи, которые я не могу контролировать.

Но я уверен, что через две недели оглянусь и скажу, что это был замечательный турнир. Я не только получил шанс сыграть на итоговом – я вышел из группы, одержал две хорошие победы.

После первого тура против Рафы я сказал, что мог бы закончить год поражением во втором круге в Париже. Я бы начал межсезонье, вспоминая такой последний матч.

Теперь, после этого выступления, я буду куда больше доволен своим теннисом после окончания сезона. Так что это здорово.

Прямо сейчас, наверное, я не вижу всех плюсов.

– Вы говорите о шуме с трибун?

– Да, человек целенаправленно пытался мне помешать.

– Сожалею о том, что повлияло на сегодняшнее поражение. Мы правильно понимаем, что оба игрока недовольны этим умышленным выкриком? Можете ли вы как игрок порекомендовать решение проблемы?

– Это один из факторов. Что можно сделать? Если ввести правило, по которому очко переигрывается, то человек просто будет кричать, когда я вот-вот выиграю, и тогда нам придется переигрывать. Все будет наоборот.

Я не жду, что кто-то предложит переиграть. В такой ситуации я не могу сказать, что сам бы так поступил. Я не могу ждать, что кто-то поступит по-другому.

Не знаю, что сказать. Думаю, именно это еще больше расстраивает. Как будто меня подставили, и с этим ничего нельзя поделать.

Ты привыкаешь всю карьеру играть в абсолютной тишине. Это нормально, что зрители могут шуметь, когда идет сумасшедший розыгрыш. Ты этого ожидаешь и к этому готов. Но если кто-то специально кричит, чтобы сбить, к такому не привыкнешь. Когда это происходит, это совершенно шокирует.

Это отвратительно.

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