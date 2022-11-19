Джокович о победе над Медведевым: «Я хочу выигрывать каждый матч, такой у меня характер»

Новак Джокович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на итоговом турнире. Серб победил 6:3, 6:7(5), 7:6(2) и с первого места в группе вышел в полуфинал.

На пресс-конференции у него спросили, беспокоило ли его что-то в матче с Медведевым.

– Была усталость от изнурительной битвы. Это все, что я могу сказать. Не было недомогания. Никакая конкретная часть тела меня не беспокоила. Было просто общее физическое истощение от розыгрышей и длительности матча.

У меня перед каждым матчем был выходной, поэтому я чувствовал себя свежим. Но я был немного более нервным и напряженным, потому что играл с одним из лучших игроков мира, с одним из моих главных соперников в последние годы. Все равно хотелось победить, несмотря на досрочный выход из группы. Для меня это ничего не меняет.

Мы всегда хотим победить, независимо от того, где играем друг с другом. Сегодняшний матч показал, какой у нас с Даниилом характер. Конечно, он хотел закончить сезон победой, а я, в свою очередь, не хотел ему проигрывать. Я не умею считать [сколько времени провел на корте], не люблю это делать и никогда этого не делал. Я хочу выигрывать каждый матч, такой у меня характер.

Опять же, на этом этапе карьеры каждый такой матч это прекрасная возможность одержать победу над одним из лучших игроков мира.

– Что вы сказали себе, когда Даниил подавал на матч при счете 5:4, учитывая, что в предыдущем матче он не подал на победу при 5:3?

– Я видел его последний матч. Конечно, для него должно быть очень тяжело проиграть все три матча на решающем тай-брейке. Но такое случается.

Он большой чемпион и отличный теннисист, я его невероятно уважаю. В конце второго и на протяжении всего третьего сета он находился в таком состоянии, что не ошибался на задней линии. Мне нужно было что-то менять и укорачивать розыгрыши. Мне было действительно тяжело. Я рад, что смог справиться с этим вызовом.

Что я себе говорил? В такие моменты пытаешься просто лишний раз вздохнуть и подходить к каждому розыгрышу, не растрачивая энергию на лишние мысли. Это проще сказать, чем сделать, но у меня получилось.

Я выжидал и хорошо читал его подачу в том гейме. Он подавал первым мячом, но мне удалось предсказать его действия и провести несколько действительно хороших розыгрышей. По-моему, в том гейме он еще сделал двойную. Конечно, ему было тяжело, подавать на матч всегда сложно.

После этого мне уже было проще победить.

Ну вот и все, это был худший сезон Медведева с 2018-го. Закончил серией из четырех поражений 🤷‍♂️

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