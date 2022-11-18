«Не переживайте, я из России». Менеджер ресторана для участников итогового рассказал о кулинарных предпочтениях Рублева

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Менеджер ресторана для игроков на итоговом турнире рассказал об их привычках.

По словам Джанлуки Бернарди, самую строгую диету соблюдает Новак Джокович, а самым «ненасытным» он назвал Андрея Рублева.

Также он рассказал, что Рублев пьет очень много каппучино и продолжил пить кофе даже с жаренными на гриле креветками. При этом обед он заказал на улицу, где тогда было восемь градусом тепла.

По словам Бернарди, Рублев сказал ему: «Не переживайте, я из России».

«Странные» кулинарные предпочтения некоторых игроков менеджер объяснил тем, что среди участников итогового нет итальянцев.

Кроме того, Бернарди сказал, что игроки не едят сладкое, но оно есть в меню для их окружения. А алкоголь в заведении «практически запрещен».

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