WTA не включила турнир в Петербурге в календарь на сезон-2023
WTA представила календарь на три четверти сезона-2023.
Февральский турнир в Санкт-Петербурге не состоится – он пройдет в другом месте, которое пока не объявлено.
Сезон начнется со смешанного командного турнира в Австралии United Cup.
Кроме того, в тур возвращаются соревнования в Окленде и Хобарте. Турниры в этих городах не проводились с 2020 года из-за пандемии коронавируса.
В 2023 году в календаре тура дебютируют турниры в Мериде и Остине – они пройдут друг за другом в конце февраля.
Отметим, что в начале сезона турниров в Китае нет, а после US Open, когда они обычно проводятся, – календаря пока нет. WTA ушла из Китая из-за дела Шуай Пэн.
Полностью календарь можно посмотреть здесь.
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