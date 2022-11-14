Бенчич о победе Швейцарии в Кубке Билли Джин Кинг: «Мы были убиты горем после поражения в прошлогоднем финале. Не думаю, что я когда-то так много плакала»

Белинда Бенчич прокомментировала победу сборной Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг. У нее спросили, стало ли поражение от России в прошлогоднем финале дополнительной мотивацией в этом сезоне.

«Да, стало. Мы были убиты горем после поражения в прошлом году. Не думаю, что я когда-то так много плакала. Но Жиль [Тайкманн] подошла ко мне в раздевалке и сказала: «В следующем году мы это сделаем», и мы правда сделали. Я невероятно горжусь.

Это было очень нервно. Я отдала столько энергии во время матча Жиль, пытаясь ее подбодрить. Сторм [Сандерс] играла невероятно, но Жиль цеплялась за каждое очко. Она боролась изо всех сил. Меня это очень вдохновило, и в своем матче я пыталась делать то же самое».

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