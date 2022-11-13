Каспер Рууд: «Рублев дал Оже-Альяссиму прозвище «Оксфорд», потому что Феликс очень образованный человек»

Четвертая ракетка мира ответил, какой характер у .

«Он очень приветливый, скромный, хорошо умеет говорить.

Была забавная ситуация во время субботнего общения с прессой. Андрей [Рублев] дал ему новое прозвище – «Оксфорд», потому что [Феликс], по всей видимости, очень образованный человек. Думаю, студенты Оксфорда именно такие. По-моему, это забавное прозвище. Ему очень подходит.

Он хороший парень. Мы хорошо ладим, но не лучшие друзья. Мои лучшие друзья в Норвегии. С Феликсом не бывает проблем. Он полностью посвящает себя игре. Наши тренировки всегда хорошо проходят. Он веселый парень.

Он на пару лет младше меня, но у нас очень похожие карьеры, мы понемногу добивались все больше и больше. За его прогрессом интересно наблюдать.

Я рад, что этой осенью он смог добиться таких успехов, потому что знаю, что перед тем, как взять в этом году свой первый титул, он проиграл много финалов. Этой осенью он выиграл три турнира подряд, что совсем не просто и очень впечатляет.

Да, он очень хороший парень. Я надеюсь, что он будет в туре еще много лет, и мы сможем провести много хороших матчей».

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