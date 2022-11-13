Оже-Альяссим о дебюте на итоговом: «Никаких проблем. Я предполагал, что мне будет некомфортно, но с первых ударов чувствовал себя как обычно»

Шестая ракетка мира прокомментировал поражение на групповом этапе итогового турнира. В первом туре он уступил (6:7(4), 4:6).

– Вероятно, чтобы выйти в полуфинал вам придется обыграть и Рафу [Надаля], и Тэйлора [Фрица].

– Да, конечно, мне некуда деваться. Лучше было бы начать с победы. Каспер, я уверен, сбросил большой груз с плеч.

Мне нужно вернуться в строй и играть немного лучше. У меня не было серьезных проблем, но есть несколько деталей, которые можно поправить.

Я постараюсь использовать завтрашний день, чтобы над этим поработать, а там посмотрим, с кем я буду играть. Их матч сегодня вечером, моим соперником станет проигравший. Но я к этому готов.

В конце концов, да, сегодня сложилось не в мою пользу, но я точно готов к этому вызову.

– Вы впервые играете на итоговом. Возможно, вы немного нервничаете из-за дебюта? Для вас это большое достижение. Возможно, это повлияло на вас во время матча.

– Да, я думал об этом последние несколько дней. Это довольно странно. Ты испытываешь стресс и давление после того, как весь год стремился квалифицироваться на этот турнир, особенно, когда сделал это в конце сезона, как я. Ты приезжаешь на турнир, но тебе еще предстоит играть и бороться. Нет такого, что ты квалифицировался и теперь можно отдохнуть (смеется). Нет, я думал, что такой подход был бы ошибочным – приехать и вести себя так, будто я доволен и мне этого достаточно.

Сегодня я чувствовал себя хорошо. На самом деле, никаких проблем. Я предполагал, что из-за дебюта мне будет некомфортно. Но с первых ударов чувствовал себя как обычно.

Я уже играл на других крупных турнирах. Этот матч ничем не отличается от других. Мы могли бы играть где угодно, на любом турнире, наверное, я бы чувствовал себя так же. На самом деле, я очень сосредоточен и мотивирован, стараюсь выиграть каждое очко, каждый гейм.

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