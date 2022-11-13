Рууд о матче с Оже-Альяссимом: «Не имеет значения, насколько упорно ты тренируешься, если нет побед. Сегодняшняя для меня очень важна»

Четвертая ракетка мира прокомментировал победу над на групповом этапе итогового турнира (7:6(4), 6:4).

«Это мой лучший уровень со времен . Честно скажу, последние пару месяцев были непростыми, но нужно с этим смириться. В карьере будут сложные моменты, и, возможно, последние пару месяцев – один из них... Не имеет значения, насколько упорно ты тренируешься, если нет побед, так что сегодняшняя для меня очень важна.

Этой осенью Феликс был на подъеме, и я знал, что он готов сильно выступить. Я хорошо играл, на том уровне, который обрел в последние месяцы, поэтому невероятно рад, что смог показать это на итоговом. Я знал, что если хочу дать себе шансы в матче против любого из парней в группе, то придется выложиться на все 100, и сегодня мне это удалось.

Я отлично начал, именно так, как нужно. [Победил в двух сетах.] Следующий матч будет трудным, независимо от того, с кем я сыграю, но, по крайней мере, у меня есть победа в запасе.

Я не хочу расслабляться, но знаю, что не стоит нервничать или торопить события, чтобы попытаться изменить ситуацию, и, надеюсь, это правильный подход...

Я не буду ни на что рассчитывать, просто сосредоточусь на следующих двух матчах и не буду вспоминать о первом. Так что дальше мне тоже нужно показать свою лучшую игру».

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