Накашима после победы на молодежном итоговом: «Я считаю, что стабильно отыграл весь год. Точно многому научился в каждом матче и на каждом турнире»
Чемпион молодежного итогового турнира ATP Брэндон Накашима подвел итоги сезона.
«Я провел отличный сезон. Точно многому научился в каждом матче и на каждом турнире. В начале года я поставил несколько целей. Одной из них было выиграть первый титул ATP, и очень здорово, что мне это удалось в Сан-Диего. А закончить год здесь, выиграв титул на молодежном итоговом, – это особенное событие.
Я считаю, что стабильно отыграл весь год. У меня остались прекрасные воспоминания и о том, что было на корте, и том, что было вне его, и я очень благодарен всем, кто стал их частью».
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