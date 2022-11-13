Накашима после победы на молодежном итоговом: «Я считаю, что стабильно отыграл весь год. Точно многому научился в каждом матче и на каждом турнире»

Чемпион молодежного итогового турнира ATP подвел итоги сезона.

«Я провел отличный сезон. Точно многому научился в каждом матче и на каждом турнире. В начале года я поставил несколько целей. Одной из них было выиграть первый титул , и очень здорово, что мне это удалось в Сан-Диего. А закончить год здесь, выиграв титул на молодежном итоговом, – это особенное событие.

Я считаю, что стабильно отыграл весь год. У меня остались прекрасные воспоминания и о том, что было на корте, и том, что было вне его, и я очень благодарен всем, кто стал их частью».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе