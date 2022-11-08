Кудерметова на парном итоговом выиграла крупнейший титул в карьере

и стали чемпионками итогового турнира , обыграв в финале и – 6:2, 4:6, 11-9. На чемпионском тай-брейке они отыгрались со счета 2-7.

Кудерметова и Мертенс нанесли чешкам всего четвертое поражение в этом сезоне. В 2022-м Крейчикова и Синякова выиграли три турнира «Большого шлема».

Кудерметова и Мертенс прошли итоговый без поражений и выиграли третий совместный титул. Для Кудерметовой это пятый и крупнейший трофей в карьере. Трехкратная чемпионка парных «Больших шлемов» Мертенс взяла 16-й трофей.

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