Арина Соболенко: «В этом сезоне я научилась проигрывать. Раньше очень агрессивно реагировала и выпадала на неделю, а теперь могу смириться»

Пятая ракетка мира поделилась эмоциями после поражения в финале итогового турнира . В понедельник она проиграла (6:7 (4), 4:6).

«В этом сезоне я научилась проигрывать. Раньше очень агрессивно реагировала после тяжелых поражений, а теперь могу смириться с проигрышем. Для меня это очень важно, потому что речь не только о теннисе. Еще это значит быть хорошим человеком. Я чувствую, что становлюсь лучше, а это самое главное.

Я могу проиграть, могу сделать выводы, двигаться дальше и продолжать работать. Раньше [после поражений] я выпадала на неделю. Я тренировалась, но мыслями была в другом месте, потому что много думала о последнем матче. В общем, я становлюсь профессиональнее.

По крайней мере, в этом сезоне я наладила подачу, и даже несмотря на не самое лучшее начало сезона, я отобралась на итоговый и закончила год в топ-5. Во всяком случае в следующем сезоне у меня не будет этих дурацких мыслей о подаче. Я знаю, что умею подавать, знаю, что могу допускать двойные и подавать эйсы, и это не такая уж большая проблема, потому что у меня большой арсенал. Это самое замечательное в этом сезоне.

Я еще молодая, но раньше я ощущала себя подростком. Я не умела проигрывать, очень расстраивалась из-за поражений и не могла смириться с тем, что кто-то способен меня победить. Я считала, что я лучшая и никто не может меня победить. Наверное, это был правильный подход, потому что я проигрывала не так много финалов. Возможно, мне нужно вернуть тот подростковый настрой (смеется).

Но никогда не знаешь, что произойдет в следующем матче. Мне просто хорошо относиться к сопернице. Сегодня она тебя обыграла, но в следующий раз, возможно, победишь ты. Нужно просто уважать людей. Я думаю, это правильно.

Может, результат недостаточно хороший. Может, мне нужно оставаться глупым подростком, чтобы выиграть еще несколько титулов. Посмотрим (улыбается)».

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