Касаткина об ожиданиях: «Одна и та же ситуация меня сначала чуть не уничтожила, а потом спасла. Все зависит от точки зрения»

Восьмая ракетка мира рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась в 2019 году.

«Это был очень долгий, напряженный и трудный путь. Прошло четыре года, с тех пор как я была запасной на итоговом, потом думала об уходе из тенниса, и вот я вернулась на итоговый в качестве участницы, это потрясающе. Это еще раз доказывает, что нельзя сдаваться. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом, поэтому нужно продолжать двигаться вперед, даже если тебе очень трудно. Если ты думаешь, что все рушится, возможно, завтра все изменится.

Я не получала удовольствия от тенниса, потому что не могла играть. Я не могла играть и наслаждаться временем, проведенным на корте. Мне не нравилось путешествовать, тренироваться, ничего. Вот почему [я думала о завершении карьеры].

Но это длилось недолго, мне нужно было пройти этот этап и получить этот опыт, и я рада, что тогда не закрыла эту дверь.

В тот момент [я не хотела не подводить людей], и это меня мотивировало. Я рада, что тогда это сработало.

Можно сказать, что я оказалась в этой ситуации из-за ожиданий, из-за того, что люди чего-то от меня ждали. Но на самом деле именно это меня и спасло. Поэтому всегда нужно смотреть с двух сторон. Одна и та же ситуация меня сначала чуть не уничтожила, а потом спасла. Все зависит от точки зрения».

Касаткина поделилась, когда снова почувствовала свою игру.

«Никогда не знаешь, когда все сложится воедино. Для меня таким моментом стала подготовка к матчу против Паулы [Бадосы в Риме]. Мы играли очень поздно вечером, по-моему, мы начали в 11 вечера, так что весь день я провела с тренером. Мы много разговаривали, особенно перед матчем, перед выходом на корт, и мне это очень помогло.

Он подбирал нужные слова, чтобы меня мотивировать, чтобы я поняла, как сделать наконец этот шаг. Он сказал: «Сегодня, в этом матче, у тебя получится». И это засело у меня в голове, так, собственно, и произошло. Нужно в верить во что-то, чтобы это произошло. Искренне верить».

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