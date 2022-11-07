Соболенко о 12 эйсах в матче со Швентек: «Я не думала о них, а просто выбирала цель и подавала в эту точку»

Арина Соболенко ответила, что сказала себе перед решающим сетом в матче с Игой Швентек. Белоруска победила 6:2, 2:6, 6:1 и вышла в финал итогового турнира.

«Я просто сказала, что должна оставаться агрессивной и быть в моменте. Вот и все.

Думаю, этот настрой действительно помог мне сегодня, потому что единственное, о чем я думала, – это как заставить ее работать. Благодаря этому я показала невероятный теннис и одержала победу».

Соболенко сделала 12 эйсов и отыграла шесть из 10 брейк-пойнтов в матче.

«На самом деле я не думала об эйсах, а просто выбирала цель и подавала в эту точку. Думаю, поэтому у меня было столько эйсов. В плане подачи для меня это был фантастический день».

Также она поделилась ожиданиями от финала против Каролин Гарсия, которой она уступила в полуфинале в Цинциннати в этом сезоне.

«Думаю, сейчас она другой игрок, у нее больше уверенности в своей игре, так что это будет другой матч. Я ожидаю много хороших подач и виннерсов и снова сыграю с тем же настроем – заставлю ее работать ради победы».

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