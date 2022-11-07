Соболенко стала четвертой теннисисткой в истории, обыгравшей всю топ-3 на одном турнире, и вышла в крупнейший финал в карьере
Арина Соболенко в полуфинале итогового турнира WTA обыграла первую ракетку мира Игу Швентек – 6:2, 2:6, 6:1.
Соболенко пятый раз в сезоне встретилась со Швентек и впервые одержала победу.
По ходу турнира белоруска обыграла всех теннисисток топ-3: Швентек в полуфинале и №2 Онс Жабер и №3 Джессику Пегулу в группе. До нее только три теннисистки в истории проходили всю топ-3 на одном турнире: Штеффи Граф, Винус Уильямс и Серена Уильямс.
На итоговом Соболенко вышла в крупнейший финал в карьере и поборется с Каролин Гарсия. В личных встречах счет 2:2.
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