Соболенко стала четвертой теннисисткой в истории, обыгравшей всю топ-3 на одном турнире, и вышла в крупнейший финал в карьере

в полуфинале итогового турнира обыграла первую ракетку мира – 6:2, 2:6, 6:1.

Соболенко пятый раз в сезоне встретилась со Швентек и впервые одержала победу.

По ходу турнира белоруска обыграла всех теннисисток топ-3: Швентек в полуфинале и №2 и №3 в группе. До нее только три теннисистки в истории проходили всю топ-3 на одном турнире: , и .

На итоговом Соболенко вышла в крупнейший финал в карьере и поборется с . В личных встречах счет 2:2.

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