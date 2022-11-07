Саккари о трудностях в 2022 году: «На Australian Open Кербер сказала моему тренеру: «Удачи в этом сезоне, он будет самым сложным»

Мария Саккари прокомментировала поражение от Каролин Гарсия в полуфинале итогового турнира. Гречанка уступила 2:6, 3:6.

«Я провела очень посредственный для себя матч. Не хватало резкости, энергии. Я не чувствовала себя хорошо на корте. Обычно физподготовка – моя сильная сторона, но сегодня меня как будто отключили».

Также она подвела итоги сезона, который завершила на шестом месте в рейтинге.

«Когда ты впервые попадаешь в топ-10 и заканчиваешь там сезон, следующий год обычно получается самым тяжелым.

Помню, Кербер подошла к Тому [тренеру], когда мы вместе тренировались на Australian Open, и сказала: «Удачи в этом сезоне, он будет самым сложным». Когда она впервые вошла в топ-10, следующий год она закончила только в районе 10-й строчки.

Так что нас предупреждали. Конечно, я не знала, что будет настолько тяжело. В этом году многое пошло не так, но в то же время я продолжила двигаться в правильном направлении. И я горжусь тем, что смогла закончить год в топ-10 и остаться в числе лучших теннисисток».

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