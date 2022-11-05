Соболенко 10-й раз обыграла соперницу из топ-5

Теги WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула WTA Finals Онс Жабер Арина Соболенко Теннис

Седьмая ракетка мира Арина Соболенко одержала 10-ю в карьере победу над соперницей из топ-5 (при 12 поражениях). На групповом этапе итогового турнира WTA она обыграла №3 Джессику Пегулу и вышла в полуфинал (6:3, 7:5).

На итоговом она впервые обыграла двух представительниц первой пятерки за один турнир. В первом туре Соболенко победила №2 Онс Жабер.

Соболенко – третья теннисистка из Беларуси, которая дошла до полуфинала итогового. Ранее это делали Наталья Зверева в 1995-м и Виктория Азаренко в 2011-м и 2012-м.

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