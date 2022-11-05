Соболенко о настрое на матч с Пегулой: «Стараешься не думать о необходимом раскладе, но все равно держишь его в голове»

Седьмая ракетка мира рассказала, с каким настроем выходила на последний матч группового этапа итогового турнира против Джессики Пегулы (6:3, 7:5).

Соболенко и Пегула играли перед Марией Саккари и Онс Жабер. Победа в двух сетах почти гарантировала белоруске выход в полуфинал.

«Я постоянно себе говорю: «Просто сохраняй концентрацию, продолжай бороться – неважно, в двух или в трех сетах, просто выиграй, заработай дополнительные очки». В конце я чувствовала небольшое давление, потому что стараешься не думать о необходимом раскладе, но все равно держишь его в голове. Рада, что смогла закончить в двух сетах.

В самом начале я сказала команде, что предпочла бы играть вторым запуском, чтобы на 100% знать, что нужно, чтобы пройти дальше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе