В среду на «Мастерсе» в Париже играли до 03:04 ночи

Теги Жиль Симон ATP Rolex Paris Masters Тэйлор Фриц Корентен Муте Кэмерон Норри Теннис

Матчи третьего игрового дня «Мастерса» в Париже закончились в 03:04 ночи по местному времени. Последними доиграли Корентен Муте и Кэмерон Норри, дошедшие до решающего тай-брейка – 6:3, 5:7, 7:6 в пользу француза.

Вчера на центральном корте турнира прошли шесть матчей. Четыре из них получились трехсетовыми, а три – длились в районе трех часов. Дольше всех играли Жиль Симон и Тэйлор Фриц – 3 часа и 6 минут.

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