Глава WTA о посещаемости итогового турнира: «Стадион для нас, наверное, слишком большой. Но он очень красивый»

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Глава WTA прокомментировал пустые трибуны на итоговом турнире в Форт-Уорте.

«Мы нашли это место в самый последний момент. И стадион для нас, наверное, слишком большой. Но он очень красивый», – сказал Стив Саймон.

Трагически пустые трибуны на турнире лучших теннисисток года: билеты сливают по $6, а виноват то ли Хэллоуин, то ли огромный стадион

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