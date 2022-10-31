Алькарасу вручили трофей первой ракетки мира: «В начале года я и не представлял, что у меня будет такой сезон»

в Париже вручили трофей первой ракетки мира. 19-летний испанец после победы на стал 28-м и самым молодым №1 в истории.

«Для меня это исполнение мечты – стать первой ракеткой мира, чемпионом «Большого шлема». Для меня этот трофей очень много значит.

Все пришло так быстро. В начале года я и не представлял, что у меня будет такой сезон. Но я всегда верил в свою команду и свою работу. И это результат упорного труда каждый день, тяжелого межсезонья, работы по ходу года. Все приносит результат».

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